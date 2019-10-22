Kılık değiştirmek gasp zanlılarını kurtarmadı

Başkentte akrabasının boğazına bıçak dayayarak cep telefonunu gasbeden Suriye uyruklu şüpheliler, saçlarını kestirerek eşkallerini gizlemeye çalışmalarına rağmen gözaltına alındı.

Suriye uyruklu Muhammed Azam, çalıştığı iş yerinden Mamak ilçesindeki Diriliş Mahallesi Elmacık Sokak'ta bulunan evine geldiği sırada kapıyı açan teyzesinin oğlu Ahmed Barod ve arkadaşı Mahmoud Aşkarn'ın saldırısına uğradı.

Barod ve arkadaşı Aşkarn, Azam'ın boğazına bıçak dayayarak cep telefonunu gasbettikten sonra evden kaçtı.

Azam'ın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Aşkarn'ı kısa sürede yakaladı.

Aşkarn, sorgusunda cep telefonunu telefoncuya sattıklarını ve diğer şüpheli Barod'un Altındağ ilçesinde bulunan metruk bir binada saklandığını itiraf etti.

Barod'u saklandığı evde yakalayan ekipler, şüphelilerin cep telefonunu sattıkları firma sahibi Rami el-Muhammed'i ve telefonu satın alan müşteri Muhammed Toma'yı da gözaltına aldı.

Bu arada, Barod ve arkadaşı Aşkarn'ın yakalanmamak için saçlarını kestirerek eşkallerini gizlemeye çalıştıkları belirtildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.