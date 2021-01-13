KILIKTAN KILIĞA GİRDİ, MORAL BAKANI İLAN EDİLDİ!

Kendisini ünlülere benzettiği bir program kullanarak bir çok paylaşımda bulunan Gizem Özdilli,takipçilerinden binlerce mesaj aldı. Özellikle kaptan Jack Sparrow, Messi, Cüneyt Arkın ve Michael Jordan paylaşımları dikkat çeken Özdilli, "Hem eğleniyorum hem eğlendiriyorum. Gelen mesajlar da beni mutlu ediyor. Yaptığım eğlenceli paylaşımlardan dolayı insanlar beni moral bakanı ilan etti.Mesela Michael Jordan'a benzemek isterken bi anda sanatçı Doğuş'a benzedim bu bile binlerce paylaşım aldı" dedi...