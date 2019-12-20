'Kilim Diyarı Eşme' yeni logosunu arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kilim Diyarı Eşme' yeni logosunu arıyor - Son Dakika

'Kilim Diyarı Eşme' yeni logosunu arıyor

6 saat önce

Eşme Belediyesi ilçenin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri modern tasarımlarla ifade edecek; tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, akılda kalıcı görsellikte özgün logo tasarım yarışması düzenliyor.

'Kilim Diyarı Eşme' yeni logosunu arıyor, System.String[]

Eşme Belediyesi ilçenin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri modern tasarımlarla ifade edecek; tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, akılda kalıcı görsellikte özgün logo tasarım yarışması düzenliyor. Yarışmayı kazanan kişi 5 bin lira ile ödüllendirilecek.


Belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışına sahip olan Eşme Belediyesi ilçeyi evrensel nitelikte yansıtacak bir logo tasarım yarışması düzenliyor.Yarışmaya seçici kurul üyelerinin yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek. İçerisinde Uşak Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyenin bulunduğu, toplamda 7 kişiden oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek 3 logo ödüllendirilecek. Birinci olan logo 5 bin lira ile ödüllendilirken, ikinci ve üçüncü logolar ise jüri özel ödüllerini almaya hak kazanacak.


Logo tasarımları özgün olmalı


Eşme ilçesinin kimliği ve Eşme Belediyesi'nin vizyonunu yansıtacak olan logonun özgün, dikkat çekici, akılda kalıcı ve işlevsel kullanıma uygun olması bekleniyor. Öte yandan logonun ilçeye özgü zenginlik ve değerlerden başta kilim olmak üzere tarhana, tarım ve hayvancılık gibi değerleri modern tasarımlarla yansıtması en önemli koşullar arasında yerini alıyor.


Birinciye 5 bin lira ödül


Her katılımcının en fazla 3 farklı tasarımla yarışmaya katılabileceği gibi eserlerin daha önce hiçbir mecrada yayımlanmamış olması duyuruldu. Bunun yanında tüm koşulları karşılayan tasarımın birinci sayılıp, 5 bin lira ödülle ödüllendirileceği, ikinci ve üçüncü olan tasarımlara ise jüri özel ödülü verileceği belirtildi.


Son tarih 28 Şubat


Eşme Belediyesi'ne ait resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular 28 Şubat 2020'de sona erecek. Seçici kurul tarafından değerlendirilen tasarımların ardından kazananlar 30 Mart 2020'de açıklanacak.


Yarışmayla ilgili detaylı bilgi Eşme Belediyesi'nin resmi internet sayfasından öğrenilebilecek. - UŞAK

Uşak Üniversitesi, 28 Şubat, Eşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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