Kilim Dokuma Kursuna Yoğun İlgi

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından ilçeye bağlı Keser köyünde açılan kilim dokuma kursu yoğun ilgi görüyor.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından ilçeye bağlı Keser köyünde açılan kilim dokuma kursu yoğun ilgi görüyor.





Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci AA muhabirine, Keser köyü kadınlarının talebi doğrultusunda kilim dokuma kursu açtıklarını belirterek, gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.



Ekinci, bir çok köyde talep üzerine farklı kurslar açtıklarını ifade ederek, "Usta öğretici Nesrin Meral Kaplan önderliğinde Keser köyünde açtığımız kursa 20 kadın devam etmekte. Haziran ayının son haftasına kadar sürecek kursların sonunda başarılı kursiyerlerimize törenle belge verilecek. Bu kurslarla amacımız, unutulmaya yüz tutmuş kilim dokuma sanatını gelecek nesillere aktarmak." dedi.

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