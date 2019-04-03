Son Dakika Haberleri: Kilim Dokuyup, Ata Bindiler

Kilim Dokuyup, Ata Bindiler

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir anaokulu öğrencileri, kilim dokudu, ata bindi.

Kilim Dokuyup, Ata Bindiler, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir anaokulu öğrencileri, kilim dokudu, ata bindi.

Gazi Anaokulu'nun hazırladığı "Geleceğe Yürüyen Yörükler" projesi kapsamında, öğrencilere Muğla'nın son Yörük ağası Selim Başal tarafından anlatım yapıldı.

Daha sonra özel hazırlanan küçük tezgahlarda kilim dokuyan öğrenciler, yöresel kıyafetlerle halk oyunu oynadı, ata bindi.

Fethiye Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, proje kapsamında ulusal değerleri çocuklara küçük yaşta öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kültürün yaşatılması ve geleceğe taşınması için güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Kaya, "Her öğrencimiz ata bindi ve bu heyecanı, duyguyu yaşıyor. Bunu farklı okullarımızda başka etkinliklerle de desteklemek istiyoruz. Biz Yörüklerin kültürünü önemsiyoruz ve devam etmesini istiyoruz." dedi.

Okul Müdürü Müzeyyen Koşan Halil ise Türk milletinin temelinin kültür olduğunu ifade etti.

Kültürün unutulmamasını istediklerini belirten Halil, amaçlarının kültürü küçük yaşta çocuklara öğreterek gelecek nesillere aktarmak olduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:24 Kaynak: AA

Yörükler, Fethiye, Muğla, Kültür Sanat
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