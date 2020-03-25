Kilim Mobilya üretime 30 Mart'a kadar ara verdi

Kilim Mobilya, Covid-19 önlemleri kapsamında üretime 30 Mart'a kadar ara verdiğini duyurdu.

Kayseri'de dört üretim tesisi bulunan, yanı sıra yurt içinde 170, yurt dışında ise 31 mağazaya sahip olan Kilim üretime ara verme kararını, "Dünyadaki ve ülkemizdeki Covid-19 salgını kapsamında, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz" diyerek duyurdu.

Üretimi durdurma kararının mevcut koşullarda 30 Mart 2020'ye kadar devam edeceği açıklandı.

Kayseri'de 4 üretim tesisi bulunan Kilim'in yurt içinde 170, yurt dışında ise 31 mağazası bulunuyor. 44 ülkeye de mobilya ihracatı gerçekleştiren Kilim, Türkiye'nin en önemli ve aynı zamanda ikinci büyük mobilya ihracatçısı durumunda bulunuyor.