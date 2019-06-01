Kilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandı (2)
1 saat önce
8,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜUşak'ta, 4 bin metrekare kapalı alanda kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada, bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yangın, 8,5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:25 Kaynak: DHA
8,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Uşak'ta, 4 bin metrekare kapalı alanda kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada, bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yangın, 8,5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 6 milyon TL'lik maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangına müdahale ederken yaralanan 2 itfaiye erinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Elektrik kontağından çıktığını düşünülen yangının kesin çıkış nedeni ise detaylı incelemeden sonra netleşecek.
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