Son Dakika Haberleri: Kilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandı (2)
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Kilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandı (2)

1 saat önce

8,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜUşak'ta, 4 bin metrekare kapalı alanda kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada, bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yangın, 8,5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Kilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandı (2), System.String[]

8,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Uşak'ta, 4 bin metrekare kapalı alanda kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada, bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yangın, 8,5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 6 milyon TL'lik maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangına müdahale ederken yaralanan 2 itfaiye erinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Elektrik kontağından çıktığını düşünülen yangının kesin çıkış nedeni ise detaylı incelemeden sonra netleşecek.
Feyzi DAVULCU/ UŞAK,


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:25 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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