Kilimanjaro'nun Yeni Menüsündeki Lezzetler Dikkat Çekiyor

Menünün yenileri, lezzetleri kadar sunumlarıyla da hafızalarda yer ediniyor.

Kilimanjaro'nun yenilenen menüsünde öne çıkan lezzetler arasında tahinli süzme yoğurt ve susamla servis edilen ıspanak kökü dikkat çekerken, portakallı ılık kereviz tarhun aromalı süzme yoğurt ve kavrulmuş taze tarhunlu cevizle servis ediliyor.

Et severler için enfes bir seçenek olan dana yanak, kısık ateşte uzun süre pişirilerek, kereviz püresi, kavrulmuş file badem ve Amasya elması ile lezzetlendiriliyor. Menünün dikkat çeken bir diğer lezzeti; etli pazı sarma ise uzun süre fırında pişirildikten sonra taze kekikli süzme yoğurt ile servis ediliyor. Yöresel lezzetleri kendine has yorumu ile hazırlayan Kilimanjaro dövme keşkek'i haşlanmış nohut ile sunuyor.

Tatlıları ile de iddialı olan Kilimanjaro, menüsüne eklediği tuzlu karamelli sütlü çikolatalı pay ve manda kaymaklı acıbadem tatlısı ilede yine farkını ortaya koyuyor.

Kendine has atmosferi ve sıcak ortamı ile özgün lezzetler sunan Kilimanjaro, günün her saatinde misafirlerine özel bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.