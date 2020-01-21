Kilime sardığı ruhsatsız av tüfeğiyle dolaşan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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Kilime sardığı ruhsatsız av tüfeğiyle dolaşan zanlı gözaltına alındı
6 saat önce
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri elinde kilim bulunan bir kişiyi takibe aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri elinde kilim bulunan bir kişiyi takibe aldı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli M.D. kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının elinde bulunan kilime sarılı ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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