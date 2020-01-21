Kilime sardığı ruhsatsız av tüfeğiyle dolaşan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilime sardığı ruhsatsız av tüfeğiyle dolaşan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Kilime sardığı ruhsatsız av tüfeğiyle dolaşan zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri elinde kilim bulunan bir kişiyi takibe aldı.

Kilime sardığı ruhsatsız av tüfeğiyle dolaşan zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri elinde kilim bulunan bir kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli M.D. kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının elinde bulunan kilime sarılı ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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