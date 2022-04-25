Kilimli'deki Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilimli'deki Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı yapıldı

25.04.2022 11:42
Kilimli'deki Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı yapıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı düzenlendi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı düzenlendi.

Öğrenci velileri ve öğretmenlerin desteğiyle düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 400 kişi katıldı.

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız'ın da yer aldığı programda, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Okul Müdür Vekili Varol Ünal, yaptığı konuşmada, milletin birliği ve devletin dirliğinin daim olmasını dileyerek, programa katılanlara teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Avusturya'da Türk diplomatlar anısına 'Şehit Diplomatlar Sergisi' Avusturya'da Türk diplomatlar anısına 'Şehit Diplomatlar Sergisi' Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı

İmam Hatip, Kilimli, İslam, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilimli'deki Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:48:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kilimli'deki Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement