Kilimli'deki Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda iftar programı düzenlendi.

Öğrenci velileri ve öğretmenlerin desteğiyle düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 400 kişi katıldı.

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız'ın da yer aldığı programda, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Okul Müdür Vekili Varol Ünal, yaptığı konuşmada, milletin birliği ve devletin dirliğinin daim olmasını dileyerek, programa katılanlara teşekkür etti.