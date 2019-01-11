Kilimli Hem'den Örnek Davranış
39 dakika önce
Kilimli Halk Eğitim Merkezi, Kilimli bölgesinde eğitimlerine devam eden göçmen ailelerin çocuklarına düzenli olarak öğlen yemeği hizmeti veriyor.
Kilimli
Halk Eğitim Merkezi, Kilimli bölgesinde eğitimlerine devam eden göçmen ailelerin çocuklarına düzenli olarak öğlen yemeği hizmeti veriyor.
İlçede eğitimlerine devam eden göçmen ailelerin çocuklarına Kilimli Halk Eğitim Merkezi ve ASO okulu tarafından düzenli olarak ücretsiz sıcak öğlen yemeği hizmeti veriliyor. Yaklaşık 52 öğrenciye verilen hizmette öğrenciler
kendilerine ikram edilen yemek hizmetinden çok memnun olduklarını ve emeği geçen herkese çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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