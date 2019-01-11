Son Dakika Haberleri: Kilimli Hem'den Örnek Davranış

Kilimli Hem'den Örnek Davranış

39 dakika önce

Kilimli Halk Eğitim Merkezi, Kilimli bölgesinde eğitimlerine devam eden göçmen ailelerin çocuklarına düzenli olarak öğlen yemeği hizmeti veriyor.

Kilimli Hem'den Örnek Davranış, System.String[]
Kilimli Halk Eğitim Merkezi, Kilimli bölgesinde eğitimlerine devam eden göçmen ailelerin çocuklarına düzenli olarak öğlen yemeği hizmeti veriyor.

İlçede eğitimlerine devam eden göçmen ailelerin çocuklarına Kilimli Halk Eğitim Merkezi ve ASO okulu tarafından düzenli olarak ücretsiz sıcak öğlen yemeği hizmeti veriliyor. Yaklaşık 52 öğrenciye verilen hizmette öğrenciler

kendilerine ikram edilen yemek hizmetinden çok memnun olduklarını ve emeği geçen herkese çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Ankara Sanayi Odası, Kilimli, Güncel
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