Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

28.07.2022 20:04
Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.

Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.

Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi Hasan Can Güney (19) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Güney'i kurtarmak için denize giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizde kaybolan Güney'i arama çalışmaları kıyı şeridi boyunca ve denizde sürerken, dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor.

Güney'in sahilde bekleyen arkadaşları da çalışmaları üzüntüyle takip ediyor.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta denizde dalgalara kapılan genç kayboldu Zonguldak'ta denizde dalgalara kapılan genç kayboldu Altınlarını çalan komşusu çıktı Altınlarını çalan komşusu çıktı
Kaynak: AA

Zonguldak, Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 20:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement