Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı - Son Dakika

Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı

09.12.2020 17:31
Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.

Açıklamasında eşitlik ve barışa vurgu yapan Başkan Kılınç, "Her yıl 10 Aralık tarihinde kutlanan Dünya İnsan Hakları Günün 72. yıldönümünde bir kez daha barış ve eşitliğe vurgu yapmak istiyorum. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. İnsan haklarının tanınmasında Müslüman-gayrimüslim, zengin-fakir, amir-memur herkes eşittir. Can, mal, namus, akıl ve dinin korunması açısından insanlar arasında eşitlik ilkesi esas kabul edilmiştir. Bizde dinimizin bize emrettiği gibi tüm bireylerin eşit olduğunu bir kez daha haykırıyor. Barışın ve eşitliğin tüm dünyada var olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı

Süleyman Kılınç, İnsan Hakları, 10 Aralık, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı - Son Dakika


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