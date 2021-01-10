Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika

Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı

10.01.2021 15:21
Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi çarşıda yaptığı incelemeleri takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi çarşıda yaptığı incelemeleri takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Tarihi çarşıdaki incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kılınç, "Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Özellikle tüm olumsuzluklara rağmen canla başla, çok büyük bir özveri içerisinde kamu adına çalışarak, kamu yararını kendi yararının önünde gören siz kıymetli arkadaşlarımızın günü kutlu olsun. Bu vesileyle vefat eden mesleğin büyüklerine de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Restorasyon çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Kılınç, "Adıyaman'daki turistik mekanların restorasyonuna mümkün olduğu kadar devam ediyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşıda da restorasyon çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu tür mekanlar şehrin kültürü için çok çok önemli. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Bu anlamada sadece burası değil, burada farklı meslek gruplarına ait pazarlar da var. İnşallah o pazarlar için de proje çalışmaları yapıyoruz. Hedefimiz bu alanı topyekun güçlendirmek ve yenilemek. Bunun yanında kale etrafında da bir sokak sağlıklaştırma çalışması için girişimlerimiz oldu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan bu konuda gerekli destekler alındı ve çalışmalar için ilk adımlar atıldı. Adıyaman Belediyesi olarak amacımız eski Adıyaman kültürünün günümüzde ve gelecekte de yaşanmasını sağlamak. Çünkü insanları bir arada tutan en önemli etkenlerden birisi de kültürdür. Tüm olumsuzluklara rağmen bunu sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından günün anlamına değer katmak için eline fotoğraf makinasını alarak basın mensuplarının fotoğraflarını kendisi çeken Başkan Kılınç, tekrar programa katılan tüm basın mensuplarının gününü kutlayarak, başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı
Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı
Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı
Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı

Süleyman Kılınç, Restorasyon, Adıyaman, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika


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