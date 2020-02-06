Kılınç il genel meclisi şubat ayı toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılınç il genel meclisi şubat ayı toplantısına katıldı - Son Dakika

Kılınç il genel meclisi şubat ayı toplantısına katıldı

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısına katılarak, meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Kılınç il genel meclisi şubat ayı toplantısına katıldı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısına katılarak, meclis üyeleriyle bir araya geldi.


Adıyaman Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyeleriyle sohbet eden Kılınç, Meclis Başkanı Erdoğan ve üyelere çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a Şubat ayı toplantısına katılarak, önemli bilgiler paylaşmasından ötürü teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Mehmet Can, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
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