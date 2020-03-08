Kılınç Kahtalı öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılınç Kahtalı öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Kılınç Kahtalı öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta ilçesindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kılınç Kahtalı öğrencilerle buluştu, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta ilçesindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


İl genelinde birçok okulda öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın son adresi Kahta ilçesindeki okullar oldu.


Kahta ziyareti kapsamında Kahta Fen Lisesi ve Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kılınç, mesleki deneyimlerini ve gündemdeki konuları öğrencilerle konuştu.


İlk olarak Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Başkan Kılınç, Okul Müdürü Mehmet Onur ve öğretmenler tarafından karşılandı. Okul yönetimiyle bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilerle buluşan Kılınç, eğitim ve gündemdeki konular üzerine gençlerle sohbet etti.


Kılınç'a çıkışta bir sürpriz yapan öğrenciler, hazırladıkları gösteriyle İdlib'deki askerlere moral mesajı gönderdi.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın Kahta'daki ikinci durağı, Kahta Fen Lisesi oldu. Okul müdürü Mustafa Işık ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Kılınç, burada da öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, onlardan da projeler hakkında bilgi aldı.


Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de yaptıkları konuşmada, ziyaretlerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
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