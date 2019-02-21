Son Dakika Haberleri: Kılınç Mesai Arkadaşlarını Unutmadı

Kılınç Mesai Arkadaşlarını Unutmadı

35 dakika önce

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli mesai arkadaşlarını unutmadı.

Kılınç Mesai Arkadaşlarını Unutmadı, System.String[]
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli mesai arkadaşlarını unutmadı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanesini ziyaret etti. Ameliyathane elbisesini giyen AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, doktor, anestezi uzmanı, teknisyeni ve temizlik görevlilerini ziyaret etti. Mesai arkadaşlarıyla samimi sohbet eden Süleyman Kılınç, destek ve dua istedi.

Süleyman Kılınç, daha sonra Oduncular Pazarı ve Briketçiler Pazarı esnaflarını ziyaret ederek, sıkıntılarını ve temennilerini dinledi. Kılınç, güler yüzleri için hepsine teşekkür eder bol kazançlar diledi.

Kılınç, buradan da Sakarya Caddesi esnafı ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyafet etti. Süleyman Kılınç'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

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