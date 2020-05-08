Kılınç'tan 'Anneler günü' mesajı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.



İslam dininde anneliğin çok kutsal bir makam olduğunu da söyleyen Başkan Kılınç, "İslam dini için annelerimiz oldukça önemli bir yere sahiptir. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' hadisinde de bu açıkça ortaya konulmaktadır. Bu kadar önemli bir makama sahip olan annelerimizi yılın sadece bir günü değil, her günü güzel şekilde hatırlayıp, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamak tüm evlatların en asli görevleri arasında olmalıdır. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren tüm annelerin 'Anneler Gününü' kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN