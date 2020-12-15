Kılınç'tan başarılı öğrenciye ödül - Son Dakika

Kılınç'tan başarılı öğrenciye ödül

15.12.2020 16:54
Kılınç'tan başarılı öğrenciye ödül, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye ikinciliği kazanan TP Ortaokulu öğrencisi Yasir Giray Şeker'i makamında kabul ederek, ödüllendirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye ikinciliği kazanan TP Ortaokulu öğrencisi Yasir Giray Şeker'i makamında kabul ederek, ödüllendirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun düzenlediği proje yarışmasında dereceye girerek Türkiye ikinciliği elde eden Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Adıyamanlı Yasir Giray Şeker'i makamında kabul etti. Okul yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Kılınç'ın övgülerini alan başarılı öğrenci, hedefinin daha önemli projeleri gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Kılınç ise, böyle başarılı öğrencilere sahip çıkılması gerektiğini dile getirerek, okul yönetimini kutladı. Ziyaret sonunda Başkan Kılınç başarılı öğrenciye bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN

Kılınç'tan başarılı öğrenciye ödül
Kılınç'tan başarılı öğrenciye ödül

Türkiye Partisi, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kılınç'tan başarılı öğrenciye ödül - Son Dakika


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