Kılınç'tan Emniyet Müdürü Ergüder'e nezaket ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılınç'tan Emniyet Müdürü Ergüder'e nezaket ziyareti - Son Dakika

Kılınç'tan Emniyet Müdürü Ergüder'e nezaket ziyareti

7 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş ve Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ile birlikte Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kılınç'tan Emniyet Müdürü Ergüder'e nezaket ziyareti, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş ve Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ile birlikte Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette, Emniyet Müdürü Ergüder'i yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik eden Başkan Kılınç, Başkan Vekili Seçilmiş ve Başkan Yardımcısı Ayaz, özellikle trafik konusunda belediye ile emniyetin yaptığı ortak çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını dile getirdi.


Başkan Kılınç, Seçilmiş ve Ayaz'ın nezaket ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise yaptıkları başarılı çalışmalarda kendilerine her zaman destek veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

İbrahim Ergüder, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
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