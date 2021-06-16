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Kılınç'tan ev alacaklara uyarı: "Tüketicilerin şuanda bitmiş ve yarı mamul konutları almalarında yüzde 35 kazançları olur" - Son Dakika

Kılınç'tan ev alacaklara uyarı: "Tüketicilerin şuanda bitmiş ve yarı mamul konutları almalarında yüzde 35 kazançları olur"

16.06.2021 11:20
Kılınç'tan ev alacaklara uyarı:

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, inşaat yapımında kullanılan emtiaların fiyatlarına gelen zamların devam eden konutlara yansıtılmadığını söyleyerek, "Tüketicilerin şuanda bitmiş ve yarı mamul konutları almalarında yüzde 35 kazançları olur" dedi.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, inşaat yapımında kullanılan emtiaların fiyatlarına gelen zamların devam eden konutlara yansıtılmadığını söyleyerek, "Tüketicilerin şuanda bitmiş ve yarı mamul konutları almalarında yüzde 35 kazançları olur" dedi.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, konut almayı düşünen vatandaşların hızlı hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, "Çünkü, bizim yarı mamul imalatlarımız var. Geçen yıl projeye başlamışız. O gün ki maliyetlerden de ürünlerini almışız. Bizim gibi birçok firma da inşaat başlangıç sürecinde anlaşmalar yaparak malzemeleri alıyorlar. Bizimki de bir imalat sanayidir. Bu ürünleri alıp bir konut ortaya çıkarıyoruz. Şimdi bu malzemeleri aldığımız için fiyat artışlarını yansıtmadık. Önümüzdeki süreçte yeni bir projeye başladığımız zaman bunu yansıtacağız. Geçen yıl başladığımız ile bu yıl başladığımız arasında en az yüzde 35'lik fark olacak. Şuana kadar ciddi bir fiyat artışı oldu ama eski başladığımız projelere birçok inşaat firması temsilcisi elindeki sabit stokları eritmek adına bu dairelerin üzerine fiyat artışı gerçekleştirmedi. Şuanda direk olarak yüzde 35'lik bir artış var. Şuanda bitmiş ve yarı mamul konutları almaları tüketicilerin çok ciddi avantajına olur. Çünkü direk olarak yüzde 35 kazançları var" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki süreçte işçilik maliyetlerinin de çok artacağını görüyoruz" diyen Kılınç, "Çünkü inşaatlarda çalışacak kalifiye eleman bulamıyoruz. Yaş ortalaması 50'lilere yaklaştı. Bizim inşaatımızda çalışan ustaların yaş ortalaması çok yükseldi ve yeni personel yetişmiyor. Herkes 'üniversite mezunu olayım ve mezun olduktan sonrada bir kamu kurumunda çalışayım' bakış açısıyla hayata bakıyor. Bu yanlış bir olaydır. Devletimizin eğitim politikası da bunu etkiliyor. Birçok şehirde yeni üniversiteler açılıyor. Üniversitelerin açılmasına güzel gibi bakıyoruz ama şuan ki tabloya baktığımızda hataların yapıldığını görüyoruz. Çünkü her yeni açılan üniversite bir kontenjan ile dolduruluyor ve sonuçta işsizlik seviyesi en yüksek kesim üniversite mezunları oluyor. Bu bizi üzüyor. Artık bizim meslek erbapları yetiştirmemiz lazım. Çocukluktan bakarak insanların ve rehber öğretmenlerin çocukların el becerileri yüksekse, bu alanda başarılı olacaklarına inanıyorlarsa onların meslek gruplarına yönlendirmesi lazımdır. Günümüzde baktığımızda meslek okullarına hiç talep yok. Çünkü meslek okulları nitelikli de değil. Artık meslek okullarına biz işverenler olarak garanti verebiliriz. Bize sıvacı, kalıpçı, duvarcı ve fayansçı gibi ustalar yetiştirirlerse biz iş garantisi verebiliriz. Şuanda bile bu meslek erbaplarının gelirleri birçok üniversite mezunundan daha fazla. Tıp mezunu bir doktor yeni başladığında bizim ustadan fazla maaş alamıyor. Önümüzdeki süreçte bu daha da artacak. Çünkü personel yetişmiyor. Gelecekte meslek erbaplarına da ihtiyaç var. Eğitim politikasının bu yönde olması lazım. Eğer böyle olmazsa önümüzdeki süreçte bizim konut fiyatları Avrupa ile eş değer olacak" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kılınç'tan ev alacaklara uyarı: Tüketicilerin şuanda bitmiş ve yarı mamul konutları almalarında yüzde 35 kazançları olur

Sedat Kılınç, Üniversite, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kılınç'tan ev alacaklara uyarı: 'Tüketicilerin şuanda bitmiş ve yarı mamul konutları almalarında yüzde 35 kazançları olur' - Son Dakika Ekonomi


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