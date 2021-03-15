Kılınç'tan hastalara ve sağlık personeline moral ziyareti - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara ve sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Hasta ziyaretinde odaları tek tek gezerek hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Kılınç, hasta yakınlarında da hastaların durumu hakkında bilgiler aldı.

Ziyareti kapsamında sağlık personeliyle de bir araya gelen Başkan Kılınç, özellikle pandemi döneminde gösterdikleri özverili çalışmalar ve fedakarlıklarıyla herkes tarafından takdir edilen sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN