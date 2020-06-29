Kılınç'tan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı - Son Dakika

Kılınç'tan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin en merkezi mahallelerinden olan Hocaömer Mahallesi esnafını ziyaret ederek, pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe ve maske takma uyarısında bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin en merkezi mahallelerinden olan Hocaömer Mahallesi esnafını ziyaret ederek, pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe ve maske takma uyarısında bulundu.

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin en merkezi mahallelerinden olan Hocaömer Mahallesindeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.


Ziyaret esnasında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, maske takmayan esnafları uyaran Başkan Kılınç, "Sorun ve taleplerini dinlemek için Hocaömer Mahallesindeki esnafımızı ziyaret ettik. Görevimiz gereği şehrimizi korumak ve geliştirmekle hükümlü olduğumuz için esnafımızdan pandemi süreci boyunca sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyene önem gösterme kurallarına uymalarını istedik. Ancak el birliğiyle bu süreci atlatabileceğimiz uyarısında bulunduk" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kılınç'tan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 17:08 Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:35 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:36:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılınç'tan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]