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Kılınç'tan 'yüksek faiz' çağrısı: "Kısa vadeli olarak konut alacaklara düşük faizli konut kredisi desteği sağlanmalı" - Son Dakika

Kılınç'tan 'yüksek faiz' çağrısı: "Kısa vadeli olarak konut alacaklara düşük faizli konut kredisi desteği sağlanmalı"

09.06.2021 16:01
Kılınç'tan 'yüksek faiz' çağrısı:

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, konut kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı konut satışlarının gerilediğini söyleyerek, çağrıda bulundu.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, konut kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı konut satışlarının gerilediğini söyleyerek, çağrıda bulundu. Kılınç, "Kısa vadeli olarak konut alacaklara düşük faizli konut kredisi desteği sağlanmalı" dedi.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, inşaat sektörünü değerlendirdiği açıklamasında konut kredilerindeki yüksek faize değindi. Kılınç, "2020 yılında hükümetimiz devlet bankaları aracılığıyla uygun bir faiz oranı yaptı. Faiz oranı sıfır konularda 0.64'e düşmüştü. O dönemde konut kredisi faizinin sektör için ne kadar önemli olduğunu verilerle gösterdi. TÜİK'in açıkladığı verilere bakacak olursak o dönemde ipotekli satışlarda yüzde bine kadar artışlar oldu. Gelen taleplere baktığımızda tüketici konut almak istiyor. Herkes kiradan ziyade konutlarını alarak kendi evlerinde oturmak istiyor ama günümüzde faiz oranları çok yüksek. Geçen yıl böyle bir destek oldu ve o dönemde şartları uygun olanlar evlerini aldılar. Şuan geldiğimiz noktada baktığımızda finansman açısından sıkıntı yaşayanlar gidip bankaya başvurduklarında 100 bin TL'lik bir kredide 10 yılda neredeyse 200 bin TL faiz ödüyorlar. Bu da çok yüksek bir oran. Bu oranda insanlar konut alamıyor. TÜİK'in de verilerini göz önüne alarak ilk 3 aylık dönemde satışlarda yüzde 35'lik bir küçülme var. Bunun sebebi de konut kredi faizidir. Bu en önemli gündemimizdir. İnsanlar konut edinebilmek için mutlaka düşük faiz ortamı istiyorlar. Ülkemizdeki faiz oranları şuanda dünyada ilk 3 sırada, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Konut kredisi faizleri insanların bu ihtiyacı karşılayacak seviyelere yani 0.70'in altına düştüğü zaman tekrar satın almak için harekete geçeceklerdir ama 1.50 oranında insanlar konut alamıyorlar. Hükümetimizden beklentimiz en azından kamu bankaları aracılığıyla daha da uzun olmasını istiyoruz ama yine belli bir süre olmasını istiyoruz. En azından kısa vadeli olarak konut alacaklara muafiyet sağlayarak kredi desteği sağlanırsa insanlar tekrar yatırım yaparlar" ifadelerini kullandı.

"Emtia fiyatlarında ciddi yükseliş oldu, bu gidişle faizler düşse bile konut alma şansı ortadan kalkacak"

Kılınç, son 1 yıldır inşaat sektöründe kullanılan emtia da ciddi yükselişler olduğunu söyleyerek, "Son 1 yıldır bizim sektörde birçok kalemde maliyet zammı oldu. Emtia fiyatlarında çok ciddi yükselişler oldu. Geçen yıl mayıs ayında demirin tonu 3 bin 250 TL civarındayken bugün 7 bin 500 TL. Yüzde 100 değil, üzerinde artış var. Çimento da, PVC'lerde maliyet artışı var. ülkemizin açıkladığı enflasyon oranına baktığımızda yüzde 15. İnşaattaki kalemler yüzde 100. Bu maliyetlerde ister istemez fiyatlara yansıyor. Bunlara baktığımızda da geçen seneye göre konut fiyatlarında da yüzde 35'lik bir artış oldu. Bu artış böyle devam ettiği sürece, özellikle demir ve çimento fiyatlarına devletimizin bir müdahalesi olmadığı takdirde inşaat maliyetleri daha da yükselecek ve tüketicinin faiz düşse bile alabilecek ortamı olmayacak. O yüzden bu iki konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birincisi faiz oranları çok yüksek, ikincisi de son 1 yılda inşaat malzemelerinde yüzde 100'lük bir artış söz konusu. Bu çok büyük bir artıştır. Biz sektör temsilcileri olarak bunu aktarmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım. Aksi halde insanların faiz düşse bile konut alma şansı ortadan kalkacak ve imalatçılar çok büyük sıkıntılar yaşayacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kılınç'tan 'yüksek faiz' çağrısı: Kısa vadeli olarak konut alacaklara düşük faizli konut kredisi desteği sağlanmalı

Konut Kredisi, İnşaat, konut, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kılınç'tan 'yüksek faiz' çağrısı: 'Kısa vadeli olarak konut alacaklara düşük faizli konut kredisi desteği sağlanmalı' - Son Dakika Ekonomi


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