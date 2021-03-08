Kılınç, tütüncü esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tarihi çarşıda yer alan tütüncü esnafını ziyaret ederek, bol kazanç dileğinde bulundu.

Sık sık yaptığı esnaf ziyaretlerinin sonuncusunu tarihi çarşıda bulunan tütüncü esnafına yapan Başkan Kılınç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Burada tütün satıcılarının sorunlarını da dinleyen Başkan Kılınç, tütün satıcılarına bereketli kazançlar dileyerek, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında alınan Adıyaman tütünü inşallah üreticimiz için istenilen seviyeye gelecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN