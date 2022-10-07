Son dakika haber... Kilis'te 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kilis'te 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

07.10.2022 17:50

Son dakika haberleri... Kilis'te 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı Kilis'te jandarma tarafından gözaltına alınan 3 DEAŞ'lı teröristten 2'si tutuklanırken, biri adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'te 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

KİLİS - Kilis'te jandarma tarafından gözaltına alınan 3 DEAŞ'lı teröristten 2'si tutuklanırken, biri adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarı çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 2' si Kilis, 1' i Adana'da olmak üzere toplam 3 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına 2 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi tutuklanırken, 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçuna yönelik yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon neticesinde ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'te sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, çıkartıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kilis'te 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kilis'te 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
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