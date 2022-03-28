Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek - Son Dakika
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek

28.03.2022 11:41
Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazan boyunca hafta içi her gün öğrencilere ücretsiz iftar verileceği bildirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazan boyunca hafta içi her gün öğrencilere ücretsiz iftar verileceği bildirildi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim, sizlere bir müjdem olacak. Ramazan ayında hafta içi her gün tüm öğrencilerimize üniversitemiz yemekhanelerinde ücretsiz iftar verilecektir. Afiyet olsun diyor, desteklerinden dolayı Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk ve diğer işadamlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Aralık, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek - Son Dakika
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