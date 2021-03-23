Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne girişler HES koduyla yapılacak - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüslerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Aralık Üniversitesine girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması zorunlu hale getirildiği belirtildi.
Üniversitenin kampüslerine gelen ziyaretçiler, kampüs girişlerinde HES kodunu görevlilere bildirerek giriş yapacak.
Cep telefonunda HES kodu uygulaması olan ziyaretçiler, uygulamada bulunan barkodu okutarak içeri alınacak.
Kaynak: AA
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