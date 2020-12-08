7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 16:47

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Rektör Karacoşkun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Karacoşkun, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Çatışmanın ortasında", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Coşkun, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Çünkü insana, hayata dokunan çok profesyonel fotoğraflar." dedi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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