Üye Girişi
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

13.09.2021 12:51

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, buradaki konuşmasında, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Soytürk, "Eğitim, öğretim hayatı maalesef pandemiden dolayı tam yüz yüze olamadı. Bunun hem öğrenciler hem hocalar hem de veliler olarak sıkıntılarını hep beraber yaşadık ama çok şükür bugün mezun oldunuz. Önünüzde çok uzun bir yaşam var. Benim size tavsiyem yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. O yüzden hayatınız boyunca işinizi sevin, çok çalışın. Çalışmaktan başka çıkar yolumuz yok." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, öğrencilerin mezun olduktan sonra meslek hayatına başlamadan önce son kez bir araya gelmenin hem sevincini hem de hüznünü yaşadıklarını kaydetti.

Öğrencileri güzel bir geleceğin beklediğini aktaran Karacoşkun, şöyle konuştu:

"1,5 yıl her ne kadar eğitim yapmak suretiyle yüz yüze birlikte olamadıysak da sizlerden hiç kopmadık. Sadece dersler düzeyinde değil, sempozyumlar, seminerler, entelektüel sohbetler yaptık ve bu süreci bu şekilde geride bıraktık. Şuan yüz yüze eğitime geçme noktasına geldik ama siz bizleri bırakıp gidiyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda inşallah her şey daha güzel olsun. Ülke, millet için güzel işler yapacağınıza inanıyorum."

Konuşmaların ardından, mezun öğrenciler adına üniversite birincisi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümü öğrencisi Behiye Ertan, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye girenlere başarı belgesi verdi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile diğer ilgililer katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Üniversite, Aralık, Tören, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı 15:55 Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı 15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı
Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 15:24 Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 14:42 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 14:24 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi 14:05 Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık 12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık

Son Dakika Haberleri
15:50 Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor
15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
15:46 Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:46 Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
14:33 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir
14:18 İlk kez böyle bir sevgi gördü! Djokovic, destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşlarına engel olamadı
Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti         
15:57
Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor         
15:51
Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti         
15:47
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar         
14:21
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek         
10:58
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 16:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement