Kilis 7 Aralık Üniversitesine iki yeni program açıldı - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde iki yeni program açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversitede bilimsel ve akademik gelişmeler doğrultusunda yeni bölümlere öğrenci alımlarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tapu ve Kadastro Programı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Eczane Hizmetleri Programı'na öğrenci alımlarının başladığı ifade edildi.

Tapu Kadastro Programı'nın 30, Eczane Hizmetleri Programı'nın ise 40 kişilik kontenjanla eğitim vereceği kaydedildi.