Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kurulan Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç'ın çevirimiçi katılımıyla Türkiye geneli 18 ceza infaz kurumunda mesleki eğitim merkezi açılışı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, geçmişte mesleki eğitim kurslarıyla iş kapıları açılan hükümlüler bugün Mesleki Eğitim Merkezlerinden alacakları diplomalarla kaliteli ve kalifiye eleman olarak fabrikalarda, iş yerlerinde çalışmaya başlayacağı aktarıldı.

Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezinde, fotoğraf baskı, ısıtma ve sıhhi tesisat sistemleri, pasta ve tatlı yapımı, aşçılık, kasaplık, erkek berberliği, kahve paketleme, şekerleme ve çikolata üretimi, fırıncılık, kantin işletme, tost ocağı, çamaşırhane, erkek terziliği, fotokopicilik iş alanlarında eğitim ve öğretim gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu faaliyetlerle açık cezaevinde kalan hükümlüler, merkeze kayıt yaptırarak meslek ve sanat öğrenirken alacakları diplomayla cezaevinden çıktıktan sonra ıslah ve topluma entegre olmaları sağlanacak.

Açılışa, Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Cezaevi Savcısı Hüseyin Çolak, Cezaevi Müdürü Eşref Başekin ve idari personel katıldı.???????