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Kilis-Akbez Duble Karayolunun startı verildi - Son Dakika

Kilis-Akbez Duble Karayolunun startı verildi

02.08.2021 19:40

Kilis-Akbez Duble Karayolunun startı verildi Kilis-Akbez Duble Karayolunun yapımının startı törenle verildi.

Kilis- Akbez Duble Karayolunun startı verildi

KİLİS - Kilis-Akbez Duble Karayolunun yapımının startı törenle verildi.

Afrın Köprüsü yakınlarında düzenlenen törene AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve diğer yetkililer katıldı. Yetkililerin katılımıyla Kilis-Akbez duble karayolunun startı verildi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, yaptığı açıklamada Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 yılında 100 yıllık projeleri açıkladıklarını ifade ederek, "Kilis'e yüz yıl hizmet edecek projeleri hayata geçireceğiz. Yahut temelini atacağız. Yeni Kilis Devlet Hastanemiz bitme aşamasında, 2 ay içerisinde tamamlanacak. Organize Sanayi Bölgemiz bitti, TOKİ konutumuzun inşaatı devam ediyor. 512 konutun resul osman dağının eteklerine önümüzdeki ay temelini atıp başlayacağız. Tekstil kentinin projesini bu ay içerisinde gerçekleştiriyoruz. 9 Eylül tarihinde Millet Bahçesinin ihalesi gerçekleşecek. Daha öncede söz verdiğimiz gibi Kilis-Akbez Duble karayolunun bugün startını veriyoruz. 2022 yılı içerisinde de hizmete açmayı planlıyoruz. Kilis merkezden 17 kilometre olan Musabeyli yol ayırımına kadar olan kısım duble yol olacak. Bu yol içerisinde Üniversite civarında alt geçit köprülü kavşak, Beşenli yol kavşağında köprülü kavşak olacak. Bir de çimento fabrikası önünde köprülü kavşak olacak" dedi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis-Akbez duble karayolunun yapımına başlanmasının hayırlı olması temennisinde bulunduğunu ifade ederek, "Belediye olarak, Kilis merkezinden bu yola açılan Beşevler kavşağında, bir tanede hastane kavşağında alt geçit projelerini onayladık. Belediye olarak bu iki kavşağı yapacağız. Projelerimiz devem ediyor, Millet Bahçesi projesi, yeni TOKİ konutları yapılması için ikinci etap konut yapılması için arsa veriyoruz. İlave olarak 515 konut yapılacak. Memleketimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Akbez-Kilis arasındaki yol çalışmalarına başlandığını ifade ederek, "Çimento fabrikasının kurulmasından sonra günde 500-600 civarında kamyon ve tır burayı kullandığı için ulaşımda sıkıntı yaşanıyordu. Kilis-Musabeyli kavşağına kadar olan 17 kilometrelik karayolunun duble yol olması sözünü aldık. Bugün yolun yapılmasına başladık. Tüm Kilislilere hayırlı olsun, daha sonrada Musabeyli Kavşağından Akbeze kadar olan bölümü yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, mutlu bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Rahmetli Kilisli Tarım Bakanı Nedim Ökmen tarafından orman yolu olarak açtığı bu yolunun Musabeyli çatına kadar olan 17 kilometrelik yolun duble yol yapılmasına başlandı. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun, memleketimize taş taş üstüne koyan herkesten allah razı olsun. Memlekete olan borcumuzu ödüyoruz. Burcumuz bununla da bitmeyecek, hastanemizle, yolumuzla, daha sonraki hizmetlerimizle devam edecektir" dedi.

(MAD-SVY-Y)

Kilis-Akbez Duble Karayolunun startı verildi
Kilis-Akbez Duble Karayolunun startı verildi
Kilis-Akbez Duble Karayolunun startı verildi
Kilis-Akbez Duble Karayolunun startı verildi

Mustafa Hilmi Dülger, Musabeyli, Akbez, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis-Akbez Duble Karayolunun startı verildi - Son Dakika


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