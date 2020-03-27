Son Dakika › Güncel › KİLİS Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
KİLİS Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
6 saat önce
Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildiFIRAT Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde düzenlenen operasyonda, 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
FIRAT Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde düzenlenen operasyonda, 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Azez'de, suçla mücadele de devam ediyor. Bu kapsamda, Azez'de yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine Türk polis ekipleri ve yerel polisler harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste 61 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 Suriyeli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
Son Dakika ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor