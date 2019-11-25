Son Dakika Haberleri: Kilis azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var
Son Dakika Güncel Kilis azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Kilis azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var

6 saat önce

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar varKilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bombalı terör olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)

Kilis azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var

Kilis, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim
Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1) Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış" Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:38:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]