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Kilis azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var
6 saat önce
Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar varKilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:48 Kaynak: DHA
Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var
Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bombalı terör olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
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