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Kilis azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var
6 saat önce
KİLİS Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var (2)
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:06 Kaynak: DHA
KİLİS Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var (2)
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