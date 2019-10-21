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Son Dakika Güncel Kilis azez'de smo üssüne saldırı 1 şehit, 4 yaralı -

Kilis azez'de smo üssüne saldırı 1 şehit, 4 yaralı -

32 dakika önce

(Tekrar)Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçesi kırsalındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine PKKYPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

(Tekrar)

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçesi kırsalındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine PKKYPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez kırsalındaki SMO üssüne sabah saatlerinde terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesindeki 1 SMO askeri şehit oldu, 4 SMO askeri ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar hayati tehlikesi olan 1 askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne getirdi. 3 asker ise Azez'deki hastanede tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS, (DHA)-

Kilis azez'de smo üssüne saldırı 1 şehit, 4 yaralı -

Kilis, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 Kaynak: DHA
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