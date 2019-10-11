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Kilis azez'de tsk üssüne havanlı saldırı 5 asker yaralı

1 saat önce

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı 5 asker yaralıSuriye'nin terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi.

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı 5 asker yaralı

Suriye'nin terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.

Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.

Kilis azez'de tsk üssüne havanlı saldırı 5 asker yaralı

Azez, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:09 Kaynak: DHA
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Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı
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