KİLİS Azez'deki terör saldırısında ilaç dağıtım merkezi tahrip oldu - Son Dakika

Azez'deki terör saldırısında ilaç dağıtım merkezi tahrip oldu

KİLİS'in karşısındaki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Suriye'nin Azez kentine bağlı Succu kasabasında terör örgütü PKKPYD tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda İnsani Yardım Vakfına ait kıyafet mağazası ile ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kullanılamaz hale geldi.

Pazar günü, Succu bölgesinde teröristlerin bomba yerleştirdiği bir aracın infilak ettirildiği terör saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, patlamada yaralananlardan durumu ağır olanlar ise Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

Saldırının ardından patlamanın olduğu bölgede bulunan İHH İnsani Yardım Vakfının iyilik mağazası ve ücretsiz ilaç dağıtım merkezi de kullanılmaz hale geldi. İHH görevlilerinden Abdulsamet Polat, patlamada kullanılamaz hale gelen eczaneden binlerce yetim, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığını hatırlatırken, tek tesellilerinin görevlilerinin yaralanmaması olduğunu kaydetti.