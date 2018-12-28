Kilis Bakan Yardımcısı Çataklı, İzdes Toplantısı İçin Kilis'e Geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme-Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında yapılacak toplantı için Kilis'e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme-Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında yapılacak toplantı için Kilis'e geldi.



Kilis Valiliği görevinde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberindekiler ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Vali Recep Soytürk tarafından karşılanan Çataklı, İçişleri Bakanlığı'nın geniş bir görev sahası olduğunu belirterek, Bildiğiniz gibi Bakanlık olarak vatandaşa doğrudan dokunan, vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen, başta emniyet, asayiş olmak üzere bu kapsamda terörle mücadele, nüfus, vatandaşlık hizmetleri, yasa dışı göç, afet ve acil durum yönetimi, sivil toplumla ilişkiler başta olmak üzere önemli bir görev sahamız var. Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda bakan yardımcıları olarak heyet halinde illerimizi ziyaret ediyoruz. Gerek Bakanlığımızın yaklaşımlarının illerimize aktarılması, gerekse illerimizdeki vatandaşlarımızın düşüncelerinin alınması ve yine gerekse ülke safında uygulama birliği sağlamak, güzel şeylerin yayılmasını örneklerin tespit edilerek başka yerlere yayılmasını temin maksadıyla bir çalışma yürütüyoruz dedi.



Valilik ziyaretinin ardından güvenlik değerlendirme toplantısı yapacaklarını dile getiren Çataklı, şunları söyledi



Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, muhtarlarımızın temsilcileri ve benzeri bir heyetle hem bizim yaklaşımlarımızı anlatmaya imkan olacak hem de yürüttüğümüz faaliyetler hakkında onların görüş ve düşüncelerini alacağız. Daha sonrada doğrudan hizmet alan vatandaşlarımızı, heyetimiz evlerinde ziyaret ederek, onların yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili düşüncelerine ve görüşlerine başvuracak. Kilis'e gelmişken kamplardaki durumu, gümrük kapılarımızdaki durumu görmek, güvenlik birimlerimizi ziyaret edip onlarla görüş alış verişinde bulunmak, üniversitemizi, belediyemizi ve bazı sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret edeceğiz. Sayın Valimiz görevine yeni başladı, onu tebrik ediyorum ve biliyorsunuz ki Kilis benim için ayrı bir yer, ilk vali olarak görev yaptığım yer. Burada bulunduğum süre içerisinde gerek 15 Temmuz öncesi ve sonrası, arkasından roketler, Fırat Kalkanı derken oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Ama benim nazarımda Kilis'in çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Bakan yardımcılığında yaklaşık 30 ile ziyarette bulundum ama buraya ayrı bir keyifle geldiğimi ifade etmek istiyorum.



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuşmasının ardından İZDES toplantısına katıldı.

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