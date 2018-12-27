Kilis Başvuru Çok Olunca İşçiler Kura ile Belirlendi

Kilis'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak bin 300 kişilik iş için, 6 bin 300 kişi başvuru yapınca işe alınacaklar kapalı spor salonunda yapılan kura ile belirlendi.

Kilis'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak bin 300 kişilik iş için, 6 bin 300 kişi başvuru yapınca işe alınacaklar kapalı spor salonunda yapılan kura ile belirlendi.



Kentte, mamu kurum ve kuruluşlarında TYP kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere bin 300 kişinin alınacağı ilan edildi. İŞKUR il Müdürlüğü'ne iş için 6 bin 300 kişi müracaat etti. Müdürlük alınacak işçilerin seçimi için noter huzurunda kura çekimi yapılmasına karar verdi. Bugün Beşevler Kapalı Spor Salonunda yapılan çekilişte işe girme fırsatı bulan bin 300 şanslı kişinin isim belirlendi.



İşçilerin Ocak 2019 tarihinde işe başlayacağı bildirildi.

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