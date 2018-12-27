Son Dakika Haberleri: Kilis Başvuru Çok Olunca İşçiler Kura ile Belirlendi

Kilis Başvuru Çok Olunca İşçiler Kura ile Belirlendi

2 saat önce

Kilis'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak bin 300 kişilik iş için, 6 bin 300 kişi başvuru yapınca işe alınacaklar kapalı spor salonunda yapılan kura ile belirlendi.

Kilis'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak bin 300 kişilik iş için, 6 bin 300 kişi başvuru yapınca işe alınacaklar kapalı spor salonunda yapılan kura ile belirlendi.

Kentte, mamu kurum ve kuruluşlarında TYP kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere bin 300 kişinin alınacağı ilan edildi. İŞKUR il Müdürlüğü'ne iş için 6 bin 300 kişi müracaat etti. Müdürlük alınacak işçilerin seçimi için noter huzurunda kura çekimi yapılmasına karar verdi. Bugün Beşevler Kapalı Spor Salonunda yapılan çekilişte işe girme fırsatı bulan bin 300 şanslı kişinin isim belirlendi.

İşçilerin Ocak 2019 tarihinde işe başlayacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:16 Kaynak: DHA

Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Harekete Geçti! Kağıt Toplayıcıları Artık Üniforma Giyerek Çalışacak Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi

Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Kabul Edilmedi Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali Muhabiri Kahkahaya Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:18:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis Başvuru Çok Olunca İşçiler Kura ile Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]