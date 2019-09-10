Kilis bayramı ülkesinde geçiren 37 bin suriyeli, türkiye'ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 37 bin Suriyeli, Türkiye'ye döndü

Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Şu ana kadar 37 bin Suriyelinin döndüğü öğrenildi.

Ramazan Bayramı için 17-31 Mayıs ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz-9 Ağustos'ta Kilis Valiliği'nin izniyle ülkelerine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri devam ediyor. Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'na işlemlerini yaptıran Suriyeliler, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine giden Suriyelilerden, şu ana kadar 37 bininin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Suriyelilerin dönüşünün, 31 Aralık'a kadar süreceği belirtildi.