Son Dakika Haberleri: Kilis Belediye Başkanı Bulut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kilis Belediye Başkanı Bulut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Bulut AA'nın

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Bulut, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Bulut, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraf karelerine oy verdi.

Başkan Bulut, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Tebrik ediyorum, her biri birer sanat harikası. Gönül rahatlığıyla oyumu verdim. Hepsi çok güzel." dedi.

Fotoğrafların, kahraman Mehmetçiğin, sporcuların ve ülkenin maddi manevi milli değerlerini ön plana çıkartan kareler olduğunu anlatan Bulut, oylamayı da bu duygu içerisinde yaptığını aktardı.

Bulut, özellikle "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı gördüğünde hiç düşünmeden oyunu bu yönde kullandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın buradaki milli ve manevi duygularını belirtmek amacıyla asker selamı vermeleri ve sanıyorum UEFA, çocuklarımızla ilgili soruşturma açtı ama hiç de önemli değil. Biz kendi hakkımızla söke söke bu şampiyonanın biletini almışız. Dolayısıyla diğerlerine bakma ihtiyacı hissetmedim, onlar da çok güzel fotoğraflar ama Mili Takım bu ülke adına bir şeyler başardı. Çocuklarımız ülkenin sıkıntılı günlerinde bizlere gurur verdi. Hepsini tek tek tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum ve Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar diliyorum."

Mehmet Abdi Bulut, Mustafa Yalçın, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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