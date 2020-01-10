Kilis Belediye Başkanı Bulut, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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Kilis Belediye Başkanı Bulut, basın mensuplarıyla buluştu

6 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Bulut, basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bulut, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, basın mensuplarının devlet ile vatandaş arasındaki en önemli köprü olduğunu belirtti.

Basın çalışanlarının her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etme gayreti içinde olduğunu anlatan Bulut, bu vesileyle basın camiasının "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladığını sözlerine ekledi.

Bulut, konuşmaların ardından kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensuplarına plaket takdim etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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