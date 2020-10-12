Kilis Belediye Başkanı Bulut hayatını kaybetti - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Bulut hayatını kaybetti

KİLİS - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçen hafta yüksek tansiyon nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması geçiren Mehmet Abdi Bulut, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Başkan Bulut, Kilis'te sevilen biriydi.

Başkan Bulut Kimdir?

1967 tarihinde Kilis'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.