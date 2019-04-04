Son Dakika Haberleri: Kilis Belediye Başkanı, Mazbatasını Aldı

Kilis Belediye Başkanı, Mazbatasını Aldı

2 saat önce

Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Abdi Bulut, mazbatasını aldı.

Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Abdi Bulut, mazbatasını aldı.

Kilis Adliyesinde düzelen törende Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri mazbatalarını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Harun Ceylan, İl Seçim Kurulu Müdürü Murat Tarakçı tarafından verildi. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, en büyük temennilerinin seçimin kazasız belasız geçmiş olması olduğunu ifade ederek, 'Adliye çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Kimsenin burnu kanamadan bizlere bu günleri yaşamayı nasip etti. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah güzel günler görürüz. Hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Bu süreçte katkısı olan, emeği olan herkese teşekkür ediyorumö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:17 Kaynak: DHA

Harun Ceylan, Merkez, Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel
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