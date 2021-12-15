Kilis Belediye Başkanı Ramazan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Belediye Başkanı Ramazan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Ramazan, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Foto muhabirlerini tebrik eden Ramazan, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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