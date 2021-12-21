Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan belediyenin bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2021 yılında yapılan yatırımları ve hizmetleri değerlendirdi.

Belediyenin Söğütlü Dere Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ramazan, 2021 yılını yatırımlarla dolu geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sosyal, kültürel, alt ve üst yapı gibi bir çok alanda çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Ramazan, bu yıl yapımı tamamlanan Katı Atık Transfer İstasyonu ile yakıt, zaman, işgücü ve yedek parça tasarrufu sağlandığını belirtti.

Ramazan, kentte artan nüfus yoğunluğunun içme suyu ihtiyacını karşılamak için mevcut içme suyu arıtma tesisinin kapasitesini artırdıklarını dile getirerek, "Şu anda inşaatı devam eden bu çalışmayı 2022 yılı içerisinde bitirip faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Projenin tamamlanması ile günlük 30 bin metre küp kapasiteli tesisimizi 52 bin metre küp kapasite artışı ile yaklaşık 2,5 kat artırarak 82 bin metre küpe çıkarmış olacağız." dedi.

İhalesi yapılan Millet Bahçesi projesinin yer teslimi yapılarak yapımına başlandığını anlatan Ramazan, "Proje kapsamında oluşturulacak Millet Bahçesi içerisinde millet kıraathanesi, planetaryum, kütüphane, yaşlı parkı, çocuk parkı, macera parkı, bisiklet ve yürüyüş yolları, atölyeler, büfeler gibi alanlar yer alacaktır. 7 Aralık 2021'de yapımına başlanan projenin 7 Aralık 2022'de halkımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ramazan, Kilis'in sanayi şehri olacağına dikkati çekerek, "Hedef 10 bin İstihdam sloganıyla yola çıktığımız Avukat Mehmet Abdi Bulut Tekstilkent Projesi'nin hazırlıkları tamamlanarak ihale aşamasına gelinmiştir. Proje ile 6. bölge teşvik avantajları ile ilimizde yatırımın artması ve özellikle emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil sektöründe istihdamın arttırılması sağlanacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek il bazında sıfır atık projesine geçildiğini vurgulayan Ramazan, güneş enerjisi santrali projesinde de sona gelindiğini kaydetti.

Afrin Barajının açılmasıyla Kilis'in 50 yıllık su sorununun çözüleceğini belirten Ramazan, TOKİ tarafından 685 yeni konutun yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Sokak sağlıklaştırma projelerinin de devam ettiğini kaydeden Ramazan, araç filosunu artırımı kapsamında 25 yeni araç aldıklarını sözlerine ekledi.