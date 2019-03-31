Son Dakika Haberleri: Kilis Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Abdi Bulut Kazandı.

Kilis Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Abdi Bulut Kazandı.

53 dakika önce

Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

Kilis Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Abdi Bulut Kazandı., System.String[]
Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Kilis, Mehmet Abdi Bulut, AK Parti, Güncel
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