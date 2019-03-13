Kilis Belediyesi 10 Bin Fidan Dikecek

Kilis Belediyesi tarafından daha yeşil daha Kilis için 10 bin fidan dikmeye başladı.

Kilis Belediyesi tarafından daha yeşil daha Kilis için 10 bin fidan dikmeye başladı.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın girişimleri ile Orman Genel Müdürlüğü İzmir Torbalı Orman Fidanlığından çeşitli türlerde 10 bin adet 1.50 metre ile 2.50 e-metre boylarında ağaçlar ücretsiz olarak temin edildi.



Ağaçların nakliyesi Kilis Belediyesi tarafından karşılanarak şehrin Gaziantep yolu, Akpınar Mesire Alanı ve çeşitli bölgelerdeki alanlar ile parklara Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerince dikilmeye başlandı. - KİLİS

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kilis'te 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Çiftçiyi "Tarlanda Kralın Hazinesi Var" Diyerek Dolandırmak İstediler

Şeyma Subaşı, Suyun İçinde Bikinili Poz Paylaşıp Acun'a Nispet Yaptı

Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı