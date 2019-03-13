Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesi 10 Bin Fidan Dikecek

Kilis Belediyesi 10 Bin Fidan Dikecek

1 saat önce

Kilis Belediyesi tarafından daha yeşil daha Kilis için 10 bin fidan dikmeye başladı.

Kilis Belediyesi 10 Bin Fidan Dikecek, System.String[]
Kilis Belediyesi tarafından daha yeşil daha Kilis için 10 bin fidan dikmeye başladı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın girişimleri ile Orman Genel Müdürlüğü İzmir Torbalı Orman Fidanlığından çeşitli türlerde 10 bin adet 1.50 metre ile 2.50 e-metre boylarında ağaçlar ücretsiz olarak temin edildi.

Ağaçların nakliyesi Kilis Belediyesi tarafından karşılanarak şehrin Gaziantep yolu, Akpınar Mesire Alanı ve çeşitli bölgelerdeki alanlar ile parklara Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerince dikilmeye başlandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Hasan Kara, Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam
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